Гинеколог назвала пять витаминов для женского здоровья после 40 лет

Гинеколог Волкова назвала витамины для поддержания женского здоровья после 40

Чтобы хорошо выглядеть и быть здоровыми, женщинам после 40 лет необходимо внимательно следить за балансом полезных веществ в организме, считает врач-гинеколог Екатерина Волкова. В интервью изданию «Доктор Питер» она назвала пять витаминов, необходимых для хорошего самочувствия в зрелом возрасте.

По словам Волковой, первый витамин, который имеет ключевое значение для организма, — это витамин D. Врач указала, что он помогает кальцию лучше усваиваться, отвечает за крепость костей, защищает организм от развития сахарного диабета, ожирения, инфаркта, псориаза и аллергических реакций. Помимо этого, дефицит витамина D может спровоцировать депрессию, предупредила Волкова.

Вторым витамином для поддержания женского здоровья Волкова назвала витамин А. По ее словам, он отвечает за качество кожи, поддерживает работу репродуктивной системы и защищает от мастопатии. Витамин Е, продолжила врач, предотвращает раннее появление морщин, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, является полезным для печени, а также уменьшает риск атеросклероза и тромбоза.

Витамины группы В — это еще один важнейший компонент для здоровья и хорошего самочувствия, считает Волкова. Она объяснила, что эта группа витаминов необходима для нормальной работы мозга и нервной системы. Кроме того, по словам врача, витамины группы В участвуют в синтезе половых гормонов, гормонов щитовидной железы и эритроцитов.

Последним важным витамином для женщин Волкова назвала витамин С, который является мощным антиоксидантом. Он борется с воспалениями, нейтрализует действие свободных радикалов, которые повреждают клетки и вызывают старение, заключила гинеколог.

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