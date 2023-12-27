Диетолог раскрыла три способа замедлить старение за две недели

Диетолог Пикок призвала исключить сахар и посещать баню, чтобы помолодеть

Диетолог Габриэла Пикок, которая консультировала членов британской королевской семьи, раскрыла три способа замедлить старение и заметно помолодеть за две недели. Ее советы приводит The Sun.

По мнению Пикок, первый шаг, который нужно сделать для борьбы со старением, — это исключить из рациона сахар. Она объяснила, что сладкие углеводы питают хронические воспаления, которые ускоряют старение организма. Помимо этого, любовь к десертам может стать причиной появления лишнего веса, что также вызывает проблемы со здоровьем, отметила диетолог.

Вторым пунктом для омоложения Пикок назвала закаливание. Специалистка убеждена, что перепады температур положительно влияют на способность клеток к регенерации, поэтому она призвала в прохладную погоду заниматься спортом на улице, ежедневно принимать контрастный душ и регулярно посещать баню или сауну. По словам диетолога, чтобы приучить организм к разным температурам, оптимально проводить в парилке 15 минут, а затем окунаться в холодную воду.

Последним обязательным условием сохранения молодости Пикок считает диету, насыщенную витаминами А, С и Е. По ее словам, эти вещества нейтрализуют действие свободных радикалов, которые повреждают клетки организма. Помимо этого, диетолог посоветовала чаще есть продукты с содержанием жирных кислот омега-3, а также костный булон, в котором есть коллаген, необходимый для эластичности кожи.

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