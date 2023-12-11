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20:23, 11 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вызывающих преждевременное старение безобидных привычках

Фото: Karim Ben Van / Unsplash

Нутрициолог Дарья Киселева предупредила, что, помимо явных причин старения, например неправильного питания, злоупотребления алкоголем и малоподвижного образа жизни, существуют и на первый взгляд безобидные факторы, ускоряющие этот процесс. О них специалистка рассказала «Ленте.ру».

Привычка ложиться за полночь — реальная угроза молодости и цветущему виду, заверила Киселева. Ложась поздно спать, человек ломает циркадные ритмы, тем самым нарушая синтез кортизола и мелатонина. В итоге образуется дефицит энергии и нарушается работа эндокринной системы. Это, в свою очередь, приводит к отекам, землистому цвета лица, нарушению внимания и памяти, объяснила нутрициолог.

Она также обратила внимание, что преждевременное старение могут спровоцировать среда обитания и экология жизни. Искусственные цветы, ковролин, пластиковые жалюзи, дешевые шторы для ванн, полиэтиленовая и пластиковая упаковка — все это, по словам Киселевой, продукты нефтепереработки. Они не разлагаются полностью, а распадаются на микрочастицы, затем с пищей попадают в организм и отравляют его.

Сюда же отнесем освежители воздуха, бытовую химию, косметику, имеющие в составе бисфенол А, парабены, фталаты, синтетические ароматизаторы

Дарья Киселеванутрициолог
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«Главная привычка, которая продлит молодость, — это осознанность в питании и образе жизни. Придерживайтесь чистого разнообразного меню, двигайтесь, будьте активными умом и телом и держитесь подальше от токсинов. Молодость — это не только генетика, но и выбор», — резюмировала нутрициолог.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится — только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.

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      Вера Владзиевская
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