Среда обитания
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09:02, 2 апреля 2024Среда обитания

Установлена связь между таянием ледников и замедлением времени

Nature: таяние льдов может замедлить вращение Земли

Фото: Anders Jildén / Unsplash

Таяние полярных льдов на Земле может повлиять на смену скорости вращения планеты, что впоследствии привет к изменению мирового времяисчисления. К таким выводам пришли ученые Университета Калифорнии в Сан-Диего (США). Исследование опубликовано в журнале Nature.

Как заметил один из авторов работы, геофизик Данкан Эгнью, замедление вращения ядра Земли вкупе с таянием ледников на полюсах приведет к тому, что в 2029 году человечеству впервые придется сократить, а не увеличить продолжительность суток.

Выяснилось, что таяние ледников в Гренландии и Антарктике ведет к перераспределению массы с полюсов в сторону экватора планеты, в результате чего вращение Земли дополнительно замедляется. «Начиная с 1972 года к универсальной шкале времени UTC периодически добавлялись високосные секунды. Проведенные нами расчеты показывают, что человечеству впервые придется отнять високосную секунду от UTC в 2029 году», — пояснил он.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили одну из причин быстрого таяния льда в Гренландии. Установлено, что это происходит из-за того, что под ледник попадает теплая морская вода.

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      Платон Щукин
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