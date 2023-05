Обнаружена причина быстрого таяния льда в Гренландии

PNAS: приливы с теплой морской водой вызывают быстрое таяние морских льдов

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили одну из причин быстрого таяния льда в Гренландии. Согласно результатам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), климатологи, возможно, сильно недооценивают масштабы будущего повышения уровня моря, вызванного исчезновением ледяных щитов и ледников.

Исследователи проанализировали данные радиолокационной интерферометрии, полученной спутниками TanDEM-X, COSMO-SkyMed и ICEYE, чтобы изучить миграцию линии заземления ледника Петерманна (северо-запад Гренландии), где лед отрывается от морского дна. Оказалось, что циклы прилив — отлив существенно влияют на расположение линии заземления, вызывая миграцию на два-шесть километров. Это позволяет теплой морской воде проникать под ледник, вызывая ускоренное таяние.

Наибольшие скорости таяния шельфовых ледников были отмечены в пределах зоны залегания со значениями от 60 до 80 метров в год вдоль ранее существовавших подледниковых каналов. Так, в период с 2016 по 2022 год линия заземления Петерманна отступила на четыре километра, а в нижней части ледника образовалась полость высотой около 204 метров из-за ускорения таяния с 40 до 60 метров в год. Эта полость оставалась открытой в течение всего приливного цикла

Ранее ученые считали, что линии заземления не мигрируют с приливами и отливами и не подвергаются связанному с этими циклами таянию, и это традиционное представление было реализовано в моделях ледяных щитов, прогнозирующих повышение уровня моря. Результаты исследования указывают, что современный вклад шельфовых ледников в увеличение уровня моря может быть на 200 процентов больше.