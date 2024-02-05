Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного. Почему главком ВСУ до сих пор остается на посту?

Президент Зеленский заявил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что думает о «замене ряда руководящих лиц государства». Об этом он сообщил в интервью итальянскому телеканалу RAI.

По его словам, всей управленческой группе страны «необходима перезагрузка и новое начало». При этом, уточнил украинский лидер, речь идет об изменениях не только в военных верхах, но и в гражданском аппарате.

Зеленский рассказал об этой идее, отвечая на вопрос о конфронтации с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и о возможной отставке военачальника.

На должность главкома ВСУ не нашлось кандидата

Ранее газета The New York Times предположила, что украинские власти отложили увольнение главкома ВСУ из-за утечки данных о его отставке. По данным источников газеты, одним из камней преткновения для украинского правительства было то, что на место Залужного не нашли замену.

В свою очередь британский эксперт Александр Меркурис также указал, что Зеленский не сумел найти подходящую кандидатуру на должность главкома ВСУ вместо Залужного. По его словам, это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского и о расколе внутри Украины.

Удивительно, что Зеленский не может найти генерала, готового занять место Залужного Александр Меркурис политолог

Об отсутствии единства в Киеве также написало немецкое издание Der Spiegel. Журналисты пришли к выводу, что план Зеленского «мягко изгнать» Залужного провалился, вследствие чего на Украине последовала суматоха, а президент и главком ослабили свои позиции.

Украинские генералы выразили солидарность с Залужным

29 января Зеленский лично встретился с Залужным. Во время беседы украинский лидер объяснил главкому, что граждане страны устали от конфликта. Кроме того, по его словам, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а мера по отставке Залужного может помочь освежить обстановку. Залужный спокойно выслушал Зеленского, после чего предупредил украинского лидера, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как говорят ему советники. После этих слов Залужному было предложено подать в отставку. Он отказался, но Зеленский сообщил, что подпишет указ о его увольнении.

После того, как информация о грядущей отставке Залужного просочилась в СМИ, в качестве возможных преемников на пост главкома назвали начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Оба военачальника отклонили предложение возглавить армию.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру», что отказ генералов может быть связан с солидарностью офицеров, а также с нежеланием включаться в авантюру.

Никто в здравом уме не захочет принять на себя командование такой организацией. Залужный уже запачкан, Сырский и Буданов — еще нет Анатолий Матвийчук военный эксперт

Кроме того, по его мнению, украинский генералитет пренебрежительно относится к Зеленскому, считая его профаном в военном деле. На фоне этих разногласий президенту пришлось пересмотреть свое решение об отставке главкома.