В США объяснили решение Зеленского не увольнять Залужного. Почему на Украине отложили отставку главкома ВСУ?

NYT: власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки данных

Украинские власти отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки данных об его отставке. Об этом пишет американское издание New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

«Правительство Зеленского планировало уволить генерала, но в понедельник вечером, когда просочилась информация, отступило. Теперь они замедляют процесс», — сказано в статье.

По данным источников газеты, одним из камней преткновения для украинского правительства было то, что на место Валерия Залужного не нашли замену.

Об отставке Залужного сообщили журналисты и ряд действующих политиков

В понедельник, 29 января, несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что его должность займет нынешний украинский глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В частности, журналист Роман Цимбалюк получил сведения, что Залужный уже отправлен в отставку. А место главкома занял Кирилл Буданов.

Украинский политик Георгий Тука заявил, что Зеленский планирует снять с поста Залужного. По его мнению, на это указывал тот факт, что украинский лидер не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в Давосе.

Однако позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

Точно нет. Не увольнял главкома Сергей Никифоров Пресс-секретарь Владимира Зеленского

В этот же день Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение на фоне слухов об отставке Залужного.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении.

Однако что именно опровергает украинское министерство — не уточнялось. Ряд СМИ предположили, что публикация могла быть ответом на слухи об увольнении главы военного ведомства Рустема Умерова.

На фоне слухов Залужный опубликовал фото из рабочего кабинета

На следующий день, 30 января, Валерий Залужный опубликовал фотографию из рабочего кабинета на фоне слухов о его увольнении. На фото главком сидит в офисе вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Никакого текстового комментария к снимку не прилагалось.

Однако слухи об отставке Залужного лишь продолжили плодиться. Так, источники на Банковой рассказали изданию «Зеркало недели» о том, что Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны покинуть пост без назначения на другую значимую должность.

По словам журналистов, украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался.

Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника Издание «Зеркало недели»

В свою очередь, британский журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что Валерий Залужный ответил отказом на предложение Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Издание уточнило, что вечером 29 января президент Украины сообщил генералу о своем решении отправить его в отставку и предложил ему занять пост секретаря СНБО.

Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ

Британский журнал The Economist ранее написал о том, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего Вооруженными силами страны.

Журналисты указали, что Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену действующего главкома ВСУ. Другим наиболее вероятным претендентом называется командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В свою очередь, британская газета The Times со ссылкой на источники написала, что Зеленский передумал увольнять главнокомандующего Вооруженными силами страны после давления со стороны других военачальников и международных партнеров.

Военный эксперт объяснил слухи об отставке Залужного

Слухи об отставке Валерия Залужного связаны с внутриполитической ситуацией на Украине. Такого мнения придерживается военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Ему грозит отставка по одной простой причине, потому что на Украине идет борьба за власть. Залужный имеет большие шансы заменить [президента Украины Владимира] Зеленского, и в окружении Зеленского это понимают. Олег Глазунов Военный эксперт

Как предположил эксперт, если к власти придет Залужный, то на окружение Владимира Зеленского и даже на него самого «откроют уголовные дела по коррупции, по нецелевой растрате тех средств, которые были выделены США и Евросоюзом». Главком Вооруженных сил Украины «для Зеленского опасен», резюмировал Олег Глазунов.