Залужный опубликовал фотографию на фоне слухов об увольнении

Залужный опубликовал фото из рабочего кабинета на фоне слухов об увольнении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал фотографию из рабочего кабинета на фоне слухов о его увольнении. Снимок замещен на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фото главком сидит в офисе вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Никакого текстового комментария к снимку не прилагается.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяня Безуглая заявила, что Залужный страдает проблемами с алкоголем. Она считает, что после отставки он уволится из армии по состоянию здоровью, а потом превратится в блогера, который будет говорить: «Я делал, мне не дали и так далее».

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.