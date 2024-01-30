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09:46, 30 января 2024Бывший СССР

Залужный опубликовал фотографию на фоне слухов об увольнении

Залужный опубликовал фото из рабочего кабинета на фоне слухов об увольнении

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал фотографию из рабочего кабинета на фоне слухов о его увольнении. Снимок замещен на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фото главком сидит в офисе вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Никакого текстового комментария к снимку не прилагается.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяня Безуглая заявила, что Залужный страдает проблемами с алкоголем. Она считает, что после отставки он уволится из армии по состоянию здоровью, а потом превратится в блогера, который будет говорить: «Я делал, мне не дали и так далее».

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

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