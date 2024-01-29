В Раде намекнули на проблемы Залужного с алкоголем

Депутата Рады Безуглая: Залужный может страдать проблемами с алкоголем

Депутата Рады Марьяня Безуглая считает, что главком ВСУ Валерий Залужный страдает проблемами с алкоголем. На своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она опубликовала две фотографии Залужного, подписав, что такой внешний вид генерала обусловлен «не суровым солнцем в окопах, а алкоголем».

Она считает, что после отставки Залужный уволится из армии по состоянию здоровью, а потом превратится в блогера, который будет говорить: «Я делал, мне не дали и так далее».

Пост Безуглой появился на фоне очередных слухов об увольнении Залужного, Депутат Рады считает, что чем скорее сменится главком ВСУ, тем будет лучше.

От отставке Залужного вечером 29 января сообщили несколько бывших и действующих политиков и журналистов. Назывался и новый главком ВСУ — нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.