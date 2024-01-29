Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:45, 30 января 2024Бывший СССР

В Раде намекнули на проблемы Залужного с алкоголем

Депутата Рады Безуглая: Залужный может страдать проблемами с алкоголем
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутата Рады Марьяня Безуглая считает, что главком ВСУ Валерий Залужный страдает проблемами с алкоголем. На своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она опубликовала две фотографии Залужного, подписав, что такой внешний вид генерала обусловлен «не суровым солнцем в окопах, а алкоголем».

Она считает, что после отставки Залужный уволится из армии по состоянию здоровью, а потом превратится в блогера, который будет говорить: «Я делал, мне не дали и так далее».

Пост Безуглой появился на фоне очередных слухов об увольнении Залужного, Депутат Рады считает, что чем скорее сменится главком ВСУ, тем будет лучше.

От отставке Залужного вечером 29 января сообщили несколько бывших и действующих политиков и журналистов. Назывался и новый главком ВСУ — нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

      Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны

      В Раде намекнули на проблемы Залужного с алкоголем

      Стали известны новые подробности о самолете Boeing с оторвавшейся дверью

      Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы

      В Госдепе предупредили о потере Киевом всех военных достижений

      Путин заявил о совместной работе с Белоруссией над неделимой безопасностью

      Белла Торн снялась в пиджаке на голое тело

      Чехия предупредила Европу и Украину о сделке Путина и Трампа

      «Инфоцыганка века». Кто такая Инна Тлиашинова и за что россияне готовы отдавать ей миллионы рублей?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше