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13:46, 30 января 2024Бывший СССР

Появление слухов об отставке Залужного объяснили

Военный эксперт Глазунов связал слухи об отставке Залужного с политикой Украины

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного связаны с внутриполитической ситуацией в республике, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил появление новостей о возможном отстранении военачальника от должности.

«Ему грозит отставка по одной простой причине, потому что на Украине идет борьба за власть. Залужный имеет большие шансы заменить [президента Украины Владимира] Зеленского, и в окружении Зеленского это понимают. Если придет Залужный, то на окружение Зеленского и, может, самого Зеленского откроют уголовные дела по коррупции, по нецелевому растрату тех средств, которые были выделены США и Евросоюзом. Залужный для Зеленского опасен», — объяснил он.

У Залужного высок авторитет, поэтому это тоже беспокоит Зеленского. Сейчас идут закулисные войны. Он пытается снять Залужного, но у него не получается

Олег Глазуноввоенный эксперт

Как сообщило украинское издание «Зеркало недели», Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. В материале сказано, что украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался. «Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — уточнили собеседники издания.

29 января Министерство обороны Украины опровергло отставку Залужного. Заявление последовало после публикации соответствующей информации в ряде телеграм-каналов, а также заявлений нескольких депутатов Верховной рады.

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