Стало известно о суматохе на Украине после скандала с Залужным

Spiegel заявил о суматохе в Киеве после провала плана отставки Залужного

План президента Украины Владимира Зеленского «мягко изгнать» Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалился. Об этом написало издание Der Spiegel.

Журнал заявил о суматохе на Украине после провала плана отставки Залужного и подчеркнул, что в Киеве сейчас «мало признаков единства руководства». Близкий к ситуации источник подтвердил, что в понедельник, 29 января, Зеленский в личной беседе пытался уговорить Залужного уйти в отставку, но получил отказ.

«Теперь похоже, что мягкое изгнание с треском провалилось: Залужный не хочет уходить в отставку по собственному желанию, а Зеленский не хочет увольнять его указом — пока. Оба ослаблены, президент и главнокомандующий, из-за этого в Киеве большая суматоха, а СМИ полны домыслов», — заключили авторы публикации.

Ранее ряд бывших и действующих политиков и журналистов заявили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эти данные.