Зеленский задумался о кадровом обновлении управленческого аппарата Украины

Зеленский заявил, что думал о замене ряда руководящих лиц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что раздумывал о «замене ряда руководящих лиц государства». Об этом он сообщил в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Он уточнил, что речь идет не только о кадровом обновлении не только в военной сфере, а обо всей управленческой группе, которая «ведет машину страны». «Необходима перезагрузка и новое начало», — заявил украинский лидер.

Также Зеленский подтвердил планы заменить главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

В понедельник, 29 января, несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Однако позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг. Кроме того, в этот же день Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение на фоне слухов об отставке Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорилось в сообщении.