Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:21, 5 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский задумался о кадровом обновлении управленческого аппарата Украины

Зеленский заявил, что думал о замене ряда руководящих лиц Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что раздумывал о «замене ряда руководящих лиц государства». Об этом он сообщил в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Он уточнил, что речь идет не только о кадровом обновлении не только в военной сфере, а обо всей управленческой группе, которая «ведет машину страны». «Необходима перезагрузка и новое начало», — заявил украинский лидер.

Также Зеленский подтвердил планы заменить главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

В понедельник, 29 января, несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Однако позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг. Кроме того, в этот же день Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение на фоне слухов об отставке Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорилось в сообщении.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      M1 Abrams заметили в зоне спецоперации. Способна ли Украина эксплуатировать американские танки?

      Назван средний возраст появления рака у россиян

      В ВСУ возложили ответственность за поражения на Зеленского

      Крупнейший британский авианосец не вышел на учения НАТО

      В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон

      Известная 58-летняя модель снялась топлес и показала шрамы на теле

      В США отчитались об ударах по Ираку и Сирии

      Зеленский выразил надежду на продолжение помощи от США в случае победы Трампа

      Мужчина получил большое наследство и стал смотреть порно вместо работы

      Зеленский признал застой на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше