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00:03, 5 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил планы заменить Залужного

Зеленский подтвердил, что планирует заменить главкома ВСУ Залужного

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил появившуюся ранее информацию о своих планах заменить главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. Он этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.

По его словам, он также думает о замене ряда руководящих лиц государства, причем речь идет не только о военачальниках, но и о чиновничьем аппарате. Украинский лидер указал, что стране «необходима перезагрузка», которая должна коснуться «группы управленцев и не в единственном военном секторе».

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