Зеленский подтвердил планы заменить Залужного

Зеленский подтвердил, что планирует заменить главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил появившуюся ранее информацию о своих планах заменить главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. Он этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.

По его словам, он также думает о замене ряда руководящих лиц государства, причем речь идет не только о военачальниках, но и о чиновничьем аппарате. Украинский лидер указал, что стране «необходима перезагрузка», которая должна коснуться «группы управленцев и не в единственном военном секторе».