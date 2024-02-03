Британский эксперт Меркурис: Зеленский не смог найти генерала на место Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел найти генерала на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), который мог бы заменить Валерия Залужного. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского. По мнению эксперта, Зеленский не способен найти замену Залужному.

«Удивительно, что он не может найти генерала, готового занять место Залужного», — высказался специалист. Он считает, что Зеленский не смог добиться отставки Залужного, что указывает на раскол внутри Украины.

Ранее газета The New York Times (NYT) предположила, что украинские власти отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Залужного из-за утечки данных о его отставке. По данным источников газеты, одним из камней преткновения для украинского правительства было то, что на место Залужного не нашли замену.