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00:15, 4 февраля 2024Мир

В Британии заявили о неспособности Зеленского найти замену Залужному

Британский эксперт Меркурис: Зеленский не смог найти генерала на место Залужного
Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел найти генерала на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), который мог бы заменить Валерия Залужного. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского. По мнению эксперта, Зеленский не способен найти замену Залужному.

«Удивительно, что он не может найти генерала, готового занять место Залужного», — высказался специалист. Он считает, что Зеленский не смог добиться отставки Залужного, что указывает на раскол внутри Украины.

Ранее газета The New York Times (NYT) предположила, что украинские власти отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Залужного из-за утечки данных о его отставке. По данным источников газеты, одним из камней преткновения для украинского правительства было то, что на место Залужного не нашли замену.

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      Марина Совина
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