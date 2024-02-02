Зеленский обсудил с Залужным его отставку. О чем главком ВСУ предупредил президента?

WP: Залужный предупредил Зеленского, что ситуация на фронте не улучшится для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января обсудил с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным его отставку, сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленный украинский источник.

Во время беседы украинский лидер объяснил главкому, что граждане страны устали от конфликта. Кроме того, по его словам, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а мера по отставке Залужного может помочь освежить обстановку.

Залужный спокойно воспринял информацию об отставке

По данным источника, Залужный спокойно выслушал Зеленского, несмотря на то, что отношения между ними, как подчеркивает издание, начали портиться с начала российской специальной военной операции (СВО). Источник отмечает, что они давно не доверяют друг другу.

«Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — цитирует его издание.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

WP отмечает, что отстранение Залужного может привести к обратному результату и «позволит Москве воспользоваться нестабильностью». Собеседник издания подчеркнул, что в этом случае в выигрыше останется только Россия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после публикации WP отметила, что детали разговоров Зеленского и главнокомандующего ВСУ становятся известны в США. По ее мнению, Вашингтон их прослушивает.

Варианты: свидетели разговора доносят американцам, участники разговора доносят американцам, американцы прослушивают участников разговора Мария Захарова официальный представитель МИД России

Зеленский может передумать увольнять главкома ВСУ из-за давления партнеров

О возможной отставке главкома ВСУ 29 января сообщили сразу несколько бывших и действующих украинских политиков и журналистов, однако официальной информации, подтверждающей его увольнение с поста, все еще не появилось. По информации британской газеты The Times, Зеленский уже передумал увольнять Залужного из-за давления со стороны других военачальников и международных партнеров.

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

По данным источников газеты, во время беседы Залужный сказал украинскому президенту, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этих слов Залужному было предложено подать в отставку. Он отказался, но Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении.

«Я собираю вещи», — сказал Залужный одному из высших офицеров после того, когда вышел после разговора с Зеленским.

Оба возможных преемника отказались от поста главкома

Спустя некоторое время США и Великобритания выразили озабоченность сообщениями о возможной отставке Залужного. Сначала в качестве возможных преемников называли начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, однако оба отклонили предложение занять пост. Это также заставило Зеленского отказаться от своих изначальных планов.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил отказ Буданова и Сырского занять место Залужного солидарностью генералитета.

Никто в здравом уме не захочет принять на себя командование такой организацией. Залужный уже запачкан, Сырский и Буданов — еще нет Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Кроме того, он допустил, что военные отказались занять место главкома ВСУ в рамках противостояния генералитета президенту Украины, которого, по словам Матвийчука, они считают «профаном в военном деле».

Издание «РБК-Украина» отмечает, что вопрос увольнения Залужного уже решен, и это вопрос времени. Одной из причин задержки его отставки издание называет вопрос с выбором преемника на его должность, который остается открытым.