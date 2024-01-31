Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

Сырский и Буданов отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кириллом Будановым отказался занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

Зеленский передумал увольнять Залужного из-за давления

По данным британской газеты The Times, после давления со стороны других военачальников и международных партнеров украинский лидер Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного. Главкома ВСУ вызвали в офис главы государства 29 января. В ходе встречи Залужный заявил президенту, что ситуация на фронте, вопреки словам его советников, не такая позитивная. После этого главкому предложили подать в отставку, однако когда тот ответил отказом, Зеленский заявил ему, что сам подпишет соответствующий указ.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

После этого Залужный вернулся в рабочий кабинет, заявил подчиненным о своем увольнении. Однако из-за давления Зеленскому пришлось пересмотреть решение, пишет издание, подчеркивая, что США и Британия выразили озабоченность в связи с возможной отставкой главкома.

Сырский и Буданов назывались возможными преемниками Залужного, однако оба отклонили предложение занять данный пост. Журналисты The Times отметили, что это вынудило Зеленского отказаться от первоначальных планов.

Источники британского журнала The Economist утверждают, что Зеленский предложил Залужному пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), но генерал отказался. Утверждалось, что занять пост главкома предложили Буданову, но он «отказался в последний момент».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине сообщали об отставке главкома

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома. В частности, журналист Роман Цимбалюк, а также украинский политик Георгий Тука заявили, что должность Залужного получил Буданов. Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

В ноябре 2023 года Залужный в интервью The Economist признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва. По утверждению зарубежных СМИ, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость. После этого журналисты и политики увидели разлад в отношениях между Залужным и президентом.