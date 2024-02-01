На Украине назвали причину задержки отставки Залужного

На Украине назвали отставку Залужного вопросом времени

Точка невозврата в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного уже пройдена, и его отставка — вопрос времени. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По мнению агентства, Зеленский уже принял решение об увольнении главкома, но отправить его в отставку он может как через несколько недель, так и в считанные часы.

Одной из причин задержки отставки главнокомандующего ВСУ назвали вопрос с выбором преемника на его должность. Основными кандидатами на пост главкома называют начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

При этом ранее стало известно, что и Сырский, и Буданов отказались от предложения занять новую должность. Так, по мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, объяснением этого может служить солидарность генералитета украинских войск.