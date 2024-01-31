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16:34, 31 января 2024Бывший СССР

Отказ Сырского и Буданова занять место Залужного объяснили

Полковник Матвийчук связал отказ военных занять место Залужного с солидарностью

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Отказ руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского занять место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может объясняться солидарностью генералитета. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Никто в здравом уме не захочет принять на себя командование такой организацией. Залужный уже запачкан, Сырский и Буданов — еще нет», — сказал полковник.

Он также допустил, что военные отказались занять место Залужного из чувства солидарности, в рамках противостояния генералитета президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Они считают его профаном в военном деле, — считает Матвийчук. — Предпосылок для военного переворота на этом фоне пока нет, но силы есть. Армия на стороне Залужного. Если он призовет несколько воинских частей, чтоб они скинули Зеленского, это будет вполне реально. Но предпосылок на данный момент нет. Есть разногласия, есть скандал, но не переворот».

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По информации британских СМИ, 29 января Залужного вызвали в офис президента, в ходе встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Тот отказался, и Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении. Однако позднее украинскому лидеру пришлось пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа.

Известно, что Сырский и Буданов отказались занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Залужного.

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