Россиянка вскрыла цинковый гроб с телом участвовавшего в СВО сына с одной целью

На Урале мать вскрыла гроб бойца СВО из-за риска лишиться выплат

В городе Каменске-Уральском Свердловской области мать настояла на вскрытии цинкового гроба ее сына, участвовавшего в специальной военной операции (СВО). С какой целью семья военнослужащего пошла на этот шаг, рассказало сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

Родственники военнослужащего опасаются, что официальный диагноз, с которым тело бойца доставили домой (сердечная недостаточность), не позволит им претендовать на получение выплат от государства. Двоюродный брат россиянина уверен, что мужчина получил ранение.

Чтобы добиться вскрытия гроба, близкие солдата обратились к властям города, а также в военкомат и в прокуратуру. «Нам принципиально доказать, что он (…) герой», — заявил один из родственников мужчины.

На теле бойца были обнаружены ожоги и гематомы. В беседе с журналистами городской военком Евгений Кудинов заявил, что определить совместимость этих травм с жизнью смогут только медики.

Ранее в Казани участника СВО были вынуждены хоронить второй раз. Перед этим с мужчиной простились в Екатеринбурге родственники другого бойца. В аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой сообщили, что тела военнослужащих перепутали сотрудники ростовского морга.