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19:05, 17 января 2024Россия

В России родственникам совершившего подвиг бойца СВО выдали тело чужого человека

В Екатеринбурге родственникам бойца СВО по ошибке выдали тело чужого человека

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге родственникам участника специальной военной операции (СВО) пришлось дважды хоронить не вернувшегося из зоны боевых действий бойца. Оказалось, что в первый раз вместо мужчины похоронили другого человека. Подробности истории приводит сетевое издание «Е1.ру».

Россиянин был призван в зону СВО во время мобилизации. За время службы ефрейтор успел отличиться, обнаружив группу украинских диверсантов и уничтожив часть солдат противника. О совершившем подвиг мужчине сообщил один из федеральных телеканалов. Через неделю после этого мужчины не стало.

Бойца привезли на родину и похоронили 3 января. Через четыре дня его близким позвонили из военкомата и сообщили, что по ошибке выдали тело другого человека. «Ивана только привезли, а похоронили мы чужого человека!» — пояснила родственница военнослужащего. Новые похороны состоялись 15 января.

Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, оказывающий содействие участникам спецоперации, сообщил изданию, что это первый подобный случай в регионе. «Мы готовим запрос в военную прокуратуру, чтобы они провели проверку действий сотрудников военкомата, почему они не перепроверили тело», — добавил он.

Ранее в Волгограде похоронили не вернувшегося из зоны СВО мужчину, осужденного за серию жестоких расправ. Горожанин вступил в ряды Вооруженных сил России из колонии, в которой отбывал наказание. Родственники ушедшего в зону СВО мужчины сообщили, что его тело долго не могли опознать.

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      Алан Босиков
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