Ушедший на СВО расчленитель не вернулся из зоны боевых действий

Ушедший на СВО расчленитель из Волгограда не вернулся из зоны боевых действий

Осужденный за серию жестоких расправ житель Волгограда не вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

В 2013-2014 годах расчленитель совершил серию преступлений, своим жертвам он отрезал половые органы. На суде мужчина признался, что уродовал тела намеренно. Он «работал» под маньяка, чтобы скрыть истинные мотивы своих действий и запутать следствие. Россиянина приговорили к 21 году в колонии строгого режима.

Во время отбывания наказания волгоградец ради получения свободы отправился в зону боевых действий. Где именно и в каком статусе служил россиянин — неизвестно. Родственники ушедшего на СВО мужчины сообщили, что его тело долго не могли опознать. Мужчину похоронили на кладбище в Красноармейском районе города.

Ранее в Ярославле приговоренный к длительному лишению свободы участник банды сатанистов вернулся в родной город после службы в подразделении «Шторм Z». Во время СВО бывший заключенный получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности.