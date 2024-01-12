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15:14, 12 января 2024Россия

Ушедший на СВО расчленитель не вернулся из зоны боевых действий

Ушедший на СВО расчленитель из Волгограда не вернулся из зоны боевых действий
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Осужденный за серию жестоких расправ житель Волгограда не вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

В 2013-2014 годах расчленитель совершил серию преступлений, своим жертвам он отрезал половые органы. На суде мужчина признался, что уродовал тела намеренно. Он «работал» под маньяка, чтобы скрыть истинные мотивы своих действий и запутать следствие. Россиянина приговорили к 21 году в колонии строгого режима.

Во время отбывания наказания волгоградец ради получения свободы отправился в зону боевых действий. Где именно и в каком статусе служил россиянин — неизвестно. Родственники ушедшего на СВО мужчины сообщили, что его тело долго не могли опознать. Мужчину похоронили на кладбище в Красноармейском районе города.

Ранее в Ярославле приговоренный к длительному лишению свободы участник банды сатанистов вернулся в родной город после службы в подразделении «Шторм Z». Во время СВО бывший заключенный получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности.

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      Алан Босиков
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