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10:37, 21 ноября 2023Россия

В России расправившийся с детьми сатанист пошел на СВО и получил свободу

Расправившийся с детьми сатанист получил свободу через участие в СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ярославле домой вернулся участник расправившейся с детьми банды сатанистов, который должен был отбывать наказание до 2030 года. Мужчина получил помилование за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал изданию 76.ru отец мужчины.

33-летний Николай Оглобляк летом 2010-го был приговорен к 20 годам лишения свободы. По словам отца мужчины, его сын получил свободу после полугодичной службы в подразделении «Шторм Z». Во время СВО бывший заключенный получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности, пояснил россиянин. «Он ходит, но ранение было тяжелое. (...) На СВО его вряд ли снова возьмут», — сказал отец Оглобляка.

Сейчас помилованный горожанин живет в Дзержинском районе города с матерью.

Ранее свободу получил фигурант еще одного громкого дела. Осужденный за расправу над девушкой Владислав Канюс, как и Оглобляк, был помилован за участие в СВО. Позднее также стало известно о помиловании бывшего оперативника Сергея Хаджикурбанова, осужденного за расправу над журналисткой Анной Политковской.

После того как публикации об освобождении заключенных вызвали резонанс в российском обществе, в Кремле напомнили, что участие в спецоперации является основанием для помилования заключенных вне зависимости от социального значения уголовных дел, фигурантами которых они являются.

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      Алан Босиков
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