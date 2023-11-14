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12:16, 14 ноября 2023Силовые структуры

Осужденный за расправу над Политковской получил помилование

Осужденный за организацию убийства Политковской Хаджикурбанов был помилован
Начало событий в новости Организатор расправы над Политковской уехал из колонии на СВО

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, осужденный за расправу над журналисткой Анной Политковской, был помилован. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, осужденный участвует в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он уже отслужил там по первому контракту, а теперь заключил новый. Хаджикурбанов возглавляет боевое подразделение.

Он отправился на СВО в конце 2022 года. Сначала он служил в должности командира отделения разведки и ходил в тыл противника. Вскоре его повысили до командира батальона.

Бывшего полицейского Сергея Хаджикурбанова задержали в 2007 году по обвинению в организации расправы над Политковской. В 2009-м суд присяжных признал его невиновным. Тем не менее в 2014 году суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы.

В Политковскую выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. От полученных ранений она не выжила. Историю журналистки и расследования ее дела вспоминала ранее «Лента.ру».

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      Любовь Ширижик
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