Осужденный за расправу над Политковской получил помилование

Осужденный за организацию убийства Политковской Хаджикурбанов был помилован

Начало событий в новости Организатор расправы над Политковской уехал из колонии на СВО

Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, осужденный за расправу над журналисткой Анной Политковской, был помилован. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, осужденный участвует в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он уже отслужил там по первому контракту, а теперь заключил новый. Хаджикурбанов возглавляет боевое подразделение.

Он отправился на СВО в конце 2022 года. Сначала он служил в должности командира отделения разведки и ходил в тыл противника. Вскоре его повысили до командира батальона.

Бывшего полицейского Сергея Хаджикурбанова задержали в 2007 году по обвинению в организации расправы над Политковской. В 2009-м суд присяжных признал его невиновным. Тем не менее в 2014 году суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы.

В Политковскую выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. От полученных ранений она не выжила. Историю журналистки и расследования ее дела вспоминала ранее «Лента.ру».