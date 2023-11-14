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10:32, 14 ноября 2023Силовые структуры

Организатор расправы над Политковской уехал из колонии на СВО

Организатор убийства Политковской Хаджикурбанов уехал в зону СВО

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Организатор расправы над журналисткой Анной Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии и уехал в зону специальной военной операции (СВО). Об это сообщает Baza.

По данным издания, мужчина отправился в зону конфликта в конце 2022 года. Сначала он служил в должности командира отделения разведки и ходил в тыл противника. Вскоре его повысили до командира батальона. Через полгода службы Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны. При этом срок нового контракта и должность осужденного неизвестны.

Источник Baza сообщил, что Хаджикурбанов освобожден от отбывания наказания.

Бывшего полицейского Сергея Хаджикурбанова задержали в 2007 году по обвинению в организации расправы над Политковской. В 2009 году суд присяжных признал его невиновным. Позднее мужчину снова задержали по делу о вымогательстве у силовика Сергея Павлюченкова, которые также считается организатором расправы над журналисткой. В результате Хаджикурбанова опять обвинили в организации расправы, но он свою вину не признал.

В 2014 года суд приговорил Хаджикурбанов к 20 годам лишения свободы. Павлюченков заключил сделку со следствием и получил 11 лет лишения свободы. Срок его заключения истек в феврале 2023 года.

Политковскую застрелили в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Историю журналистки и расследования ее дела вспомнила «Лента.ру».

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