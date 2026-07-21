Раскрыты подробности удара Ирана по американской военной базе

WSJ: Атака Ирана на базу США в Иордании пришлась на блок, где спали военные

Атака Ирана на военную базу США «Муваффак Салти» в Иордании пришлась по спортзалу, ангару для самолетов и блоку, где спали американские военнослужащие. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Во время первого из трех ракетных обстрелов авиабазы обломки от удара попали в тренажерный зал. Сирена, сигнализирующая об атаке, прозвучала вовремя, и солдаты успели укрыться в бункерах (...). Спустя несколько часов снова прозвучали сирены, (...) на этот раз иранская ракета попала в пустой авиационный ангар. Третья ракета попала в жилые блоки, где спали солдаты (...) Не все успели добраться до бункеров», — передает издание.

По словам американских чиновников, двое военных стали жертвами атаки. Также третий военнослужащий, личность которого не установлена, пропал без вести.

Ранее WSJ сообщила, что США не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от значительного арсенала Ирана.