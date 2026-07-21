Появилось видео предотвращения теракта на ключевом предприятии в российском регионе

В Тюмени показали видео предотвращения теракта на одном из ключевых предприятий Урала

В Тюмени показали видео предотвращения теракта на одном из ключевых предприятий Урала. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки силовики показывают взрывное устройство, после чего проводят обыск по месту жительства готовившего диверсию. В помещении были обнаружены патроны в пакете, обойма и приклад к автомату, а также сверток с пластитом и детонатор.

Украинский агент готовил взрыв на одном из ключевых предприятий региона. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление. Он открыл стрельбу из автомата Калашникова по правоохранителям и в результате был нейтрализован ответным огнем.

Ранее сообщалось, что агентом, готовившим взрыв по заданию украинских спецслужб, оказался 60-летний местный житель.