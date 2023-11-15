В Кремле объяснили помилование организатора убийства Политковской. Для таких, как он, исключений нет

Песков: резонанс дела Политковской не влияет на помилование фигурантов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что общественный резонанс по уголовному делу не является поводом для исключений из практики помилования осужденных за участие в специальной военной операции (СВО).

Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал сообщения о помиловании Владислава Канюса и Сергея Хаджикурбанова, осужденных за убийства.

Убийцу, который шесть часов убивал бывшую возлюбленную, помиловали за участие в СВО

Канюс расправился с 23-летней Верой Пехтелевой в Кемеровской области в январе 2020 года, когда узнал о новом партнере бывшей возлюбленной. Когда она приехала в квартиру за вещами, преступник избил, изнасиловал студентку и задушил шнуром от утюга, издевательства над девушкой продолжались шесть часов.

Соседи семь раз пытались вызвать полицию из-за громких женских криков, однако трое диспетчеров, получивших сообщения о драке в общежитии, не сообщили о произошедшем оперативным нарядам. Полиция, в свою очередь, не отреагировала на данные о возможном преступлении.

В 2022 году Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с собой жестокостью. Мужчина вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Осужденный за расправу над Политковской уехал на СВО и стал комбатом

Организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов был помилован как участник СВО. Мужчина досрочно освободился из колонии и уехал в зону боевых действий еще в конце 2022 года.

Изначально Хаджикурбанов служил в должности командира отделения разведки, среди прочего участвуя в рейдах в тыл украинских сил. Позднее его повысили до командира батальона.

Политковскую застрелили в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По версии следствия, мотивом преступления стала ее профессиональная деятельность. Один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов получили пожизненные сроки в июне 2014 года.

Хаджикурбанова задержали в 2007 году, в 2014-м суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Вину он не признал. По версии Следственного комитета, бывший полицейский помог преступникам установить место жительства Политковской.