Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

Организатор убийства Политковской Хаджикурбанов помилован после участия в СВО

Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, осужденный как организатор убийства журналистки Анны Политковской, был помилован как участник специальной военной операции (СВО). Как стало известно 14 ноября, Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии и уехал в зону СВО еще в конце 2022 года.

Его адвокат Алексей Михальчик сообщил, что Хаджикурбанов уже отслужил по первому контракту, во время которого он значился именно как заключенный, а теперь заключил новый и возглавляет боевое подразделение как «вольнонаемный военный». «Он повторно в качестве добровольца продолжает выполнять боевые задачи», — пояснил Михальчик.

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Хаджикурбанов в зоне СВО дослужился до должности комбата

Уточнялось, что Хаджикурбанов сперва служил в должности командира отделения разведки, среди прочего участвуя в рейдах в тыл украинских сил. Позднее его повысили до командира батальона. Срок нового контракта и должность экс-оперативника неизвестны.

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«Он работал в спецназе в 1990-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — высказался адвокат Михальчик.

Хаджикурбанова по делу Политковской судили дважды

По обвинению в организации расправы над Политковской бывшего полицейского задержали в 2007 году, на следующий год после убийства. В 2009-м суд присяжных признал его невиновным, но позднее оперативника снова задержали по делу о вымогательстве у силовика Дмитрия Павлюченкова, который также является фигуристом дела журналистки.

В 2014-м суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Свою вину он не признал.

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

По версии Следственного комитета, Хаджикурбанов помог исполнителям преступления установить место жительства Политковской. Кроме того, ему передали пистолет, который для убийства приобрел сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее профессиональную деятельность. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства, Лом-Али Гайтукаев, получили пожизненные сроки в июне 2014 года.

Ранее за участие в СВО помиловали другого осужденного за громкое убийство

В апреле этого года помиловали участвовавшего в СВО Владислава Канюса, приговоренного к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой, над которой он издевался шесть часов в своей квартире. Летом мать убитой сообщала, что Канюс позировал на фото в камуфляже с оружием в руках, а позднее он якобы уже вышел на свободу и «постит фотографии с похода на шашлыки».