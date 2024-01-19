Участника СВО дважды похоронили в разных городах из-за одной ошибки

Участника СВО похоронили в другом регионе из-за ошибки в морге

В Казани второй раз похоронили участника специальной военной операции (СВО). Перед этим мужчину достали из могилы, в которой он был похоронен под чужим именем в другом регионе, сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Ранее в Екатеринбурге близкие другого военнослужащего, также не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО), рассказали, что им выдали тело другого человека. Им и оказался мужчина с родственниками в Татарстане.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой сообщили изданию, что к подмене тел привела ошибка сотрудников ростовского морга.

Ранее в Челябинской области неизвестные сожгли могилу врача, которые спасал российских бойцов в зоне проведения СВО. Помимо этого, злоумышленники осквернили еще несколько могил участников спецоперации, разорвав установленные на могилах флаги.