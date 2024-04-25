Нью-йоркский дом Фрэнка Синатры впервые за полвека выставили на продажу

NYP: бывший дом Фрэнка Синатры в Нью-Йорке выставили на продажу за $4,5 млн

Нью-йоркский дом крунера Фрэнка Синатры впервые за полвека выставили на продажу. За бывшие владения легендарного певца в Верхнем Ист-Сайде просят 4,5 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Этот манхэттенский таунхаус Синатра приобрел в 1963 году. Здесь он проживал с Мией Фэрроу во время их короткого двухлетнего брака. Исполнитель хотел остаться в этом доме и после развода, однако, по словам последних владельцев здания, не смог получить разрешение на строительство гаража. Синатре настолько тяжело давались разговоры о продаже дома, что он не появился на подписании документов. Сомневаясь в том, что знаменитость одобрила сделку, покупатель позвонил Фрэнку лично. В доказательство того, что на другом конце провода находится сам «Мистер Голубые глаза», его попросили спеть, после чего продажа дома состоялась.

Особняк занимает 3 730 квадратных футов и вмещает четыре спальни и четыре ванных. В доме 1872 года постройки остались старинные витражи, деревянные полы и камин.

При нынешнем хозяине таунхаус открыл двери для всех, кто бежал от исламской революции в Иране. В XIX веке, как пишет издание, один из арендаторов был готов обменять все содержимое дома, включая мебель, зеркала, ковры и пианино, на бутылку виски.

В ноябре на продажу выставили дом Синатры в Лос-Анджелесе. За особняк метражом 618,8 «квадрата» просят 8,9 миллиона долларов.