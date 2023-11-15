Бывший дом Фрэнка Синатры решили продать в США с многомиллионной скидкой

Бывший дом Фрэнка Синатры в Лос-Анджелесе решили продать за 8,9 млн долларов

В США на продажу вновь выставили дом американского певца Фрэнка Синатры, сделав при этом многомиллионную скидку на объект. Об этом сообщает New York Post.

В предыдущий раз нынешний хозяин дома выставлял его на продажу в 2021 году за 21,5 миллиона долларов, после чего принял решение убрать его с рынка. В 2023-м он вернул его со значительной скидкой — теперь его можно будет приобрести за 8,9 миллиона долларов (около 813,79 миллиона рублей).

Особняк, расположенный в Лос-Анджелесе на горе над долиной Сан-Фернандо, был построен в середине прошлого века. Из окон открывается вид на природный заповедник Чатсуорт.

По информации источника, Синатра прожил в доме восемь лет бесплатно благодаря тогдашней владелице, наследнице банковской империи Доре Хатчинсон. Позже кинокомпании арендовали здание для съемок фильма «Трансформеры», а также сериала «Блудливая Калифорния». Помимо этого, здесь снимались сцены из клипа Майли Сайрус на песню Flowers.

Дом с четырьмя спальнями, а также шестью ванными комнатами и дополнительным санузлом находится на участке площадью около 1,61 гектара. Помимо этого, в особняке метражом 618,8 «квадрата» есть несколько просторных гостиных, кухня, столовая, несколько каминов. Среди особенностей объекта — потолки высотой 4,87 метра и стеклянные полы.

В прошлом в доме часто проводили вечеринки, на которых появлялись различные знаменитости, в числе которых был участник группы Beatles Пол Маккартни.

Ранее в ноябре стало известно, что американский модельер Томми Хилфигер вновь выставил свой дом во Флориде на продажу, сделав многомиллионную скидку.