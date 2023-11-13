Известный модельер продаст дом с многомиллионной скидкой

The Guardian: Томми Хилфигер выставил на продажу дом во Флориде за $35,9 млн

Известный американский модельер Томми Хилфигер вновь выставил свой дом во Флориде на продажу, сделав многомиллионную скидку. Теперь он рассчитывает получить за недвижимость 35,9 миллиона долларов (3,2 миллиарда рублей), передает Mansion Global.

Речь идет о вилле в городе Палм-Бич. Объект появился на рынке на прошлой неделе, после того как Хилфигер передумал продавать его в предыдущем году. Впервые модельер попытался избавиться от жилья в сентябре 2022 года, выставив его на продажу за 39,7 миллиона долларов. Покупатель не нашелся, из-за чего через несколько месяцев Хилфигер снизил цену до 37,9 миллиона, а вскоре вовсе снял дом с продажи.

Известно, что модельер приобрел виллу в июне 2021 года за 21 миллион долларов. Площадь жилья составляет около 464,5 квадратного метра, внутри него три спальни, две гостиные, столовая и кухня. Помимо основного здания, на участке находится внутренний двор с лоджией, летней кухней и бассейном.

Ранее стало известно, что Хилфигер решил продать другой дом Палм-Бич спустя две недели после покупки. Стоимость особняка составляет 48 миллионов долларов.