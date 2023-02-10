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15:00, 10 февраля 2023Среда обитания

Знаменитый модельер решил продать дом спустя две недели после покупки

Модельер Томми Хилфигер продал свой дом во Флориде спустя две недели после покупки

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Знаменитый американский модельер и основатель одноименного бренда Томми Хилфигер решил продать свой дом во Флориде спустя две недели после того, как купил его. Об этом сообщает Mansion Global.

Дизайнер купил особняк в городе Палм-Бич 25 января 2023 года почти за 36,9 миллиона долларов. Однако в среду, 8 февраля, он выставил объект на продажу и попросил за него почти 48 миллионов долларов (более 3,4 миллиарда рублей). На данный момент неизвестно, что стало причиной решения о продаже.

В распоряжении новых владельцев окажется дом в 675 квадратных метров. Внутри есть пять спален, шесть ванных комнат, гостиная, кухня, столовая и бар. На участке оборудован бассейн.

В марте 2022 года Хилфигер продал свой дом в городе Аспен в штате Колорадо. Дизайнер получил за объект 50 миллионов долларов. Он владел им с декабря 2021 года, когда приобрел за 31 миллион долларов.

Нина Ташевская
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