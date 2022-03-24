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Модельер Томми Хилфигер продал дом неизвестному

Американский модельер Томми Хилфигер продал дом в Колорадо за 50 миллионов долларов

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский модельер и основатель одноименного бренда Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger) продал дом в городе Аспен в штате Колорадо. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает Mansion Global.

Дизайнер получил за объект 50 миллионов долларов. Он владел им с декабря 2021 года, когда приобрел за 31 миллион долларов. По словам агента по недвижимости Стивена Шейна, сделка была закрыта 22 марта, стороны заключили соглашение напрямую, а не через биржу.

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Особняк был возведен в 2003 году на горнолыжной трассе местного курорта. Постройка занимает почти 665 квадратных метров, внутри есть четыре спальни. По словам риелтора, Хилфигер и его супруга Ди Оклеппо изначально не планировали продавать дом. «У них никогда не было такого намерения — купить дом и продать его. Такую недвижимость трудно оторвать от себя, но, я думаю, у всего есть цена», — предположил Шейн.

В ноябре 2020 года Хилфигер и его супруга в рекордные сроки избавились от своего поместья в американском городе Гринуич штата Коннектикут. Пара выручила от продажи 47,5 миллиона долларов. Они решились на продажу из-за скорого переезда в курортный город Палм-Бич во Флориде.

Нина Ташевская
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