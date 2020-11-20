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Американский модельер избавился от своего поместья в рекордные сроки

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Фото: Sotheby’s

Американский модельер и основатель одноименного бренда Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger) и его жена Ди Оклеппо (Dee Ocleppo) в рекордные сроки избавились от своего поместья в американском городе Гринуич штата Коннектикут. Супруги выручили от продажи 47,5 миллиона долларов (более 3,6 миллиарда рублей), сообщает New York Post.

Хилфигер нашел покупателя на участок спустя несколько месяцев после публикации объявления о продаже в сентябре 2020 года. Источник, приближенный к модельеру, рассказал изданию, что бизнесмен показывал особняк всего лишь четырем потенциальным владельцам, трое из которых пожелали заключить сделку. По словам экспертов, такой спрос и скорость продажи объекта среди обеспеченных жителей говорят о стремительном развитии рынка загородной недвижимости на фоне пандемии.

На участке, который занимает девять гектаров, сохранился похожий на замок главный дом площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, построенный в 1939 году. Там располагаются шесть спален, винный погреб и дегустационный зал. В поместье есть и гостевой коттедж, а также бассейн, теннисный корт, оранжерея, розарий и фонтаны. Благодаря тому, что участок находится на самой высокой точке города, оттуда открывается вид на пролив Лонг-Айленд.

Супруги приобрели поместье в 2010 году за 31,4 миллиона долларов (на данный момент более 2,4 миллиарда рублей) и на протяжении трех лет занимались ремонтом. В интервью изданию Architectural Digest они отметили, что за это время заменили буквально «каждую дверную ручку». Пара решилась на продажу из-за скорого переезда в курортный город Палм-Бич во Флориде.

Ранее в ноябре в Палм-Бич особняк El Solano, который ранее принадлежал музыканту The Beatles Джону Леннону и его супруге Йоко Оно, продали почти за 36 миллионов долларов (на тот момент более трех миллиардов рублей). Дом сделан в испанском стиле 1920-х годов и занимает примерно 1300 квадратных метров, вмещая в себя семь спален, столовую с видом на океан, библиотеку и большую гостиную с барной стойкой. Покупателем объекта стала молодая семья, переехавшая с северо-востока страны.

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