В США продали особняк Джона Леннона и Йоко Оно

В Палм-Бич (штат Флорида, США) продали особняк El Solano, который ранее принадлежал музыканту The Beatles Джону Леннону и его супруге Йоко Оно. Покупателем стала молодая семья, переехавшая с северо-востока страны. Новые собственники отдали за дом около 36 миллионов долларов (почти три миллиарда рублей), сообщает FOX Business.

Особняк в испанском стиле 1920-х годов постройки имеет площадь примерно 1300 квадратных метров и вмещает в себя семь спален. Здесь есть столовая с видом на океан, библиотека и большая гостиная с барной стойкой. Также на территории поместья расположены теннисный корт, два бассейна, маленький домик на пляже и гараж на три машино-места.

Леннон и Оно приобрели недвижимость в 1980 году и собирались ее отремонтировать. Однако планы пары не осуществились — несколько месяцев спустя музыканта застрелили. В 1986 году его вдова продала дом.

В 2016 году новыми собственниками El Solano стали супруги Сайтс: партнер инвестиционной компании и владелица сети фитнес-клубов. Они купили дом за 23 миллиона долларов (на данный момент 1,9 миллиарда рублей). В последний раз поместье выставляли на продажу полгода назад, тогда оно стоило 47,5 миллиона долларов (3,8 миллиарда рублей).

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