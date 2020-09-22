Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно

Марк Чепмен, убийца участника группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно. Об этом сообщает Sky News.

65-летний преступник заявил, что его поступок был «подлым и довольно жутким». Он пояснил, что выстрелил в Леннона не из-за того, что считал его плохим.

«Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом», — сказал Чепмен.

Он добавил, что худшее преступление — это преступление, совершенное в отношении невиновного человека. Чепмен добавил, что заслуживает смертной казни.

В августе стало известно, что Чепмену 11-й раз отказали в досрочном освобождении. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, но ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».

8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. В музыканта попали четыре пули, он скончался на месте. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава. Чепмена приговорили к пожизненному заключению.