Убийца Леннона раскрыл подробности расправы над музыкантом

Марк Чепмен, отбывающий тюремное заключение за убийство бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона, раскрыл подробности своего преступления. Его слова передает Daily Mail.

Отмечается, что Чепмен специально использовал экспансивные пули, чтобы наверняка убить Леннона. «Сразу после преступления я обеспокоился тем, чтобы он не страдал», — отметил он во время слушания о смягчении меры наказания.

63-летний убийца подчеркнул, что с каждым годом испытывает все больше стыда из-за совершенного преступления. Он добавил, что пытался отговорить себя от убийства, однако «был уже слишком погружен в это».

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Чепмену отказали в смягчении наказания. Это было уже десятое слушание, на котором мужчина пытался добиться освобождения. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава.

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