Маккартни рассказал о групповой мастурбации с Ленноном

Британский музыкант и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни рассказал о неизвестных сторонах жизни коллектива. Его истории опубликованы на GQ во вторник, 11 сентября.

По его словам, однажды, еще до того как прославиться, он и другой участник группы, Джон Леннон, вместе мастурбировали.

«Это произошло дома у Джона, нас было несколько. И вместо того, чтобы неистово напиться и устроить вечеринку — я даже не помню, оставались мы тогда на ночь или нет, — мы все сидели на стульях, свет был выключен. Кто-то начал мастурбировать, и мы все присоединились», — заявил артист.

Маккартни добавил, что, помимо Леннона, там находилось еще трое его друзей. И во время процесса они выкрикивали имена, которые бы «вдохновляли» их. «Мы орали: "Брижит Бардо!" — и продолжали наяривать сильнее», — отметил музыкант.

Он рассказал, что Леннон в какой-то момент выкрикнул имя Уинстона Черчилля, чем вверг окружающих в недоумение.

По словам Маккартни, данный «ритуал» повторялся один или два раза. Он также напомнил, как однажды член The Beatles Джордж Харрисон лишился девственности в комнате, в которой находились другие музыканты группы и как остальные аплодировали ему. Артист добавил, что во время туров у музыкантов не случалось оргий.

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