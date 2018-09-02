Умер главный битломан России Коля Васин

Создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Коля Васин скончался в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщил его друг Николай Барабанов на своей странице в Facebook.

«29 Августа мой друг Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — написал Барабанов.

Как пишет «Фонтанка», мужчина погиб, упав с третьего этажа торгового комплекса «Галерея». При этом Барабанов в беседе с изданием отметил, что причины произошедшего пока не ясны. Дата похорон, по его словам, будет назначена позже.

Николай Васин известен как советский и российский коллекционер, писатель-историограф, а также учредитель «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона». В 1970 году он отправил Джону Леннону телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. В ответ музыкант, который случайно прочитал письмо Васина, отправил ему пластинку с записью концерта Live Peace in Toronto 1969 со своим автографом.