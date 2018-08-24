Умер автор песни Sweet Home Alabama

В американском Нэшвилле на 69-м году жизни скончался гитарист группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«С огромным сожалением мы сообщает о смерти Эда Кинга, который скончался у себя дома в Нэшвилле. Мы благодарим друзей и поклонников музыканта за их любовь и поддержку», — говорится в сообщении.

Причина смерти музыканта не называется, однако, по информации Rolling Stone, Кинг боролся с раком легких и недавно был госпитализирован.

Эд Кинг выступал в составе групп Thee Sixpence, Incense & Peppermints, Strawberry Alarm Clock и Lynyrd Skynyrd. Музыкант получил известность как соавтор песни Sweet Home Alabama, которую в 2004 году журнал Rolling Stone поместил на 396 место своего списка «500 величайших песен всех времен». Кинг в составе Lynyrd Skynyrd в 2006 году был включен в Зал славы рок-н-ролла.