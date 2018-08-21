Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон

Исландский актер Стефан Карл Стефанссон умер на 44-м году жизни. О смерти артиста, известного по роли Робби Злобного в детском сериале «Лентяево» сообщает TMZ.

Отмечается, что Стефанссон два года боролся с раком.

Смерть актера подтвердил представитель его семьи. По его словам, артист умер в окружении родственников и друзей.

В октябре 2016 года Стефанссону диагностировали рак поджелудочной железы. В одном из интервью в августе 2017 года он рассказал, что вылечился. Однако позже стало известно, что несмотря на успешное удаление метастаз, болезнь все еще осталась. Актер отказался от дальнейшей адъювантной терапии.