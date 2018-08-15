Умер актер из сериала «Каменская»

Скончался народный артист Беларуси Николай Кириченко. Об этом сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы, где служил актер.

Кириченко умер 14 августа. Ему было 72 года.

Николай Кириченко играл в Брестском областном театре драмы и Национальном академическом театре имени Янки Купалы, директором которого был с 2005 по 2009 год.

В фильмографии актера такие проекты, как «Каменская», «Журов», «В августе 44-го…», «Анастасия Слуцкая», «Приди и виждь», «Скульптор смерти», «Птицы без гнезд».