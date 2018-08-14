Умер Эдуард Успенский

Российский детский писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Ирину.

Агентство выяснило, что 9 августа писатель потерял сознание у себя дома. Тогда ему потребовалась неотложная помощь.

Ранее у Успенского было выявлено злокачественное новообразование.

Первая книга Успенского про Дядю Федора «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1974 году. Позже вышло несколько серий-продолжений этой сказки, по четырем из которых были сняты мультфильмы . Другим известным произведением писателя является сказка «Крокодил Гена и его друзья».

Его произведения были переведены белее чем на 20 языков, а придуманный Успенским Чебурашка стал талисманом олимпийской сборной России.

В ноябре 2017 года Успенский обвинил студию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав. По его словам, он не давал разрешения снимать продолжение ленты о героях Простоквашино. Недовольный ситуацией, Успенский написал письмо президенту Владимиру Путину.

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