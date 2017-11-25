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Успенскому предложили 5 миллионов «отступных» за кота Матроскина

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Работники студии «Союзмультфильм» трижды встречались с Эдуардом Успенским и его представителями поводу использования части произведения писателя и предложили ему пять миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу студии сообщают РИА Новости.

При этом, как заметили в «Союзмультфильме», предлагать деньги студия не обязана. «Это наш жест доброй воли и огромного уважения к нему и его произведениям», — заявили в пресс-службе.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Эдуард Успенский обвинил «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав. По его словам, он не давал разрешения снимать продолжение ленты о героях Простоквашино. Недовольный ситуацией, Успенский написал письмо президенту Владимиру Путину.

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