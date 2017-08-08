Первая серия нового «Простоквашино» выйдет в 2018 году

Первый эпизод продолжения мультфильма о приключениях Дяди Федора и других обитателей Простоквашино появится в начале 2018 года. Об этом заявил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация с авторскими правами урегулирована. Пока неизвестно, будет ли Эдуард Успенский, автор повести «Дядя Федор, пес и кот» и сценарист оригинальных советских серий, работать над продолжением проекта. По словам Машковцева, по этому поводу «ведутся некоторые переговоры».

Студия также взялась за разработку сериала о попугае Кеше. «Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны», — объяснил Машковцев.

По его словам, в 2017 году «Союзмультфильм» выпустит около 100 минут короткометражного анимационного кино. «Всего в этом году будет запущено семь анимационных сериалов, часть из них завершится в следующем году, часть завершится через год», — сказал директор студии.

Машковцев также рассказал о планах восстановления конвейера по производству мультфильмов, который, по его словам, был утрачен.

Серия «Трое из Простоквашино», в которую вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», была начата в 1978 году. Ее режиссером выступил Владимир Попов (1930-1987), а роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие актеры.