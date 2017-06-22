Продолжение мультфильма «Простоквашино» обойдется в 300 миллионов рублей

Правительство России согласовало совершение сделки между студией «Союзмультфильм» и компанией Danone на создание продолжения серии «Простоквашино». Об этом в четверг, 22 июня, сообщает «Интерфакс».

Согласно распоряжению правительства, на съемки мультфильма понадобится 300 миллионов рублей.

Планируется, что в период с 2018 по 2020 год выйдет 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. Анимация будет выполнена в смешанной технике, комбинирующей 2D- и 3D-изображения. Каждая серия будет длиться шесть с половиной минут.

1 июня сообщалось, что «Союзмультфильм» договорился с Danone о финансировании проекта. В январе министр культуры России Владимир Мединский заявил, что компания согласилась выплачивать отчисления студии за использовании образов из мультфильма в своей продукции.

Анимационная трилогия о Простоквашино была выпущена в 1978-1984 годах. В нее входили мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».