Суд взыскал с «Перекрестка» 25 тысяч рублей за героев «Простоквашино»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к сети «Перекресток» о нарушении авторских прав. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в пятницу, 4 августа.

Иск был удовлетворен частично: «Союзмультфильм» требовал с ответчика 500 тысяч рублей. В документах указано, что данное решение может быть обжаловано в течение месяца. Как уточняет РИА Новости, иск касался незаконного использования образов героев мультфильма «Трое из Простоквашино».

Студия судится с ретейлерами и производителем мороженого — компанией «Альтервест XXI век», которая участвует в деле в качестве третьего лица.

Всего «Союзмультфильм» подал к «Перекрестку» в феврале 2017 года три иска на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Ответчик просил объединить их в одно производство, но суд отказал, отмечается в материалах дела. Претензии «Союзмультфильм» также предъявил и другим торговым сетям — «Вегат Плюс» (сеть АБК), «Седьмому континенту», «АВК». Иски находятся в стадии рассмотрения.

В декабре прошлого года Роспатент по требованию «Союзмультфильма» отменил регистрацию товарных знаков компании «Альтервест», где использовались изображения персонажей из мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Оспорить в суде это решение производителю мороженого не удалось.

«Альтервест XXI век» выпускает мороженое под брендом «Деревня Простоквашино». В оформлении продукции используется, в частности, образ Кота Матроскина.

