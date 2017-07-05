«Союзмультфильм» потребовал 10 миллионов от компании игрушек «Русский стиль»

Киностудия «Союзмультфильм» подала в суд на производителя игрушек «Русский стиль». Об этом в среду, 5 июля, Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе студии.

«Иск подан в Арбитражный суд Москвы в связи с неуплатой ЗАО "Русский стиль" лицензионных платежей за использование образов, принадлежащих киностудии "Союзмультфильм", предусмотренных заключенным в 2010 году лицензионным договором», — заявили там, отметив, что точная сумма иска составляет 9,7 миллиона рублей.

Отмечается, что в данный момент возможно заключить мировое соглашение.

Компания «Русский стиль» выпускает детские игры, используя образы из мультфильмов «Котенок Гав», «Дюймовочка», «Чипполино», «Маугли», «Чебурашка».

В январе министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что компания Danone готова заключить с «Союзмультфильмом» соглашение и выплачивать авторские отчисления за использование образов из мультфильма «Трое из Простоквашино» в своей продукции. В июне стало известно, что компания согласилась профинансировать продолжение анимационного сериала.