«Союзмультфильм» выиграл суд у мороженщиков

Киностудия «Союзмультфильм» выиграла в суде права на образы из серии мультфильмов «Трое из Простоквашино» у производителя мороженого «Альтервест XXI век». Об этом сообщили в пресс-службе студии, передает агентство городских новостей «Москва» в четверг, 6 июля.

«Киностудия приветствует решение суда, которое еще раз подтверждает, что "Союзмультфильм" обладает исключительными правами на мультфильмы, созданные на киностудии "Союзмультфильм", а именно анимационные фильмы "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино"», — заявили в кинокомпании.

Отмечается, что руководство намерено «рьяно защищать права на интеллектуальную собственность студии и судиться со всеми нарушителями, в том числе не только производителями контрафакта, но и розничными сетями, торгующими контрафактной продукцией».

«Альтервест XXI век» выпускает мороженое под брендом «Деревня Простоквашино». В оформлении продукции используется, в частности, образ Кота Матроскина.

В среду стало известно, что «Союзмультфильм» потребовал 10 миллионов от компании игрушек «Русский стиль» в связи с неуплатой лицензионных платежей за использование образов, принадлежащих киностудии.